İstanbul'da Vapur Seferlerine Lodos Engeli
İstanbul genelinde etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
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Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, hava muhalefeti (lodos) nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda İskelesi uğraması), Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy ve Avcılar-Bostancı seferlerinin gerçekleştirilemediği belirtildi.
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Etiketler : istanbul, lodos, şehir hatları
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