İstanbullu Balıkçılar "Vira Bismillah" Demek İçin Gün Sayıyor

Av yasağı boyunca demirledikleri teknelerinin ve denize bırakacakları ağlarının bakım ve onarımını tamamlayan balıkçılar, 1 Eylül'e sayılı günler kala hazırlıklarına devam ediyor. Yeni sezonun hazırlıklarının yapıldığı limanlardan biri olan Poyrazköy'de balıkçılar, yıpranan ağlarını ilmek ilmek örerek yenilerken, kimisi de teknelerinin bakım çalışmalarını sürdürdü. Sezonun bereketli geçmesini umut eden ve heyecanlandıklarını belirten balıkçılar, av döneminin hem balıkçıların hem de tüketicinin yüzünü güldüreceğine inanıyor.

"Sezona hazır bir şekilde bekliyoruz"

İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, AA muhabirine yeni sezon hazırlıklarına ilişki bilgi vererek, 1 Eylül itibarıyla gırgır balıkçılığı denilen ve büyük teknelerle yapılan endüstriyel balıkçılığın başlayacağını belirtti. Büyük balıkçıları, denizlerdeki av stokları üzerinde baskı oluşturan balıkçıları dinlendirdiklerini aktaran Karaca, yenilenen 1380 sayılı kanun ile beraber ellerinin de güçlendiğini söyledi.

Yasa ile daha etkin ve verimli bir şekilde denetim yaptıklarına değinen Karaca, şöyle devam etti:"İl Müdürlüğümüz, Balıkçılık Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Marmara Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ve Deniz Polisi ekiplerimizle denizde, karada, karaya çıkış noktalarında ve İBB'ye ait Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde ve perakende satış noktalarında gerekli ekiplerimizin dizaynını yaptık ve sezona hazır bir şekilde bekliyoruz, denetimlerimizi yapacağız. Küçük boyda balık avlanıp avlanmadığını, yer yasaklarına ve zaman yasaklara uyulup uyulmadığını, yasakları devam eden türler var, onlarla ilgili kurallara balıkçılarımızın uyup uymadıklarının kontrollerimizi yapacağız. Sezona bir taraftan balıkçılarımız hazırlanıyor bir taraftan da biz hazırlanıyoruz. 1 Ocak 2020'de yürürlüğe giren 1380 sayılı yasanın değişmesiyle sahada biraz daha etkin olduk, sebebi elimiz biraz daha güçlendi. Eğer ruhsatsız ve kaçak bir tekneyle avcılık yapıyorsanız tekneye el koyuyoruz. Tekneye el koyup idari para cezası uyguluyoruz, mülkiyeti kamuya geçiyor teknenin. Küçük boyda ve zaman-boy yasaklarına uymayan su ürünleri avlandığı zaman da bunlara el koyuyoruz. Geçmişte mülkiyeti kamuya geçirilip satılıyordu. Artık o da kaldırıldı. Tamamen mülkiyeti kamuya geçirilip direkt hayır kurumlarına gönderiyoruz. Kesinlikle piyasaya tekrar girişi yok. Yine depolarda yakaladığımızda 10 bin lira, arttı tabii cezalar. 2021 ile artacak bu cezalarımız. Perakende satış noktalarında yakaladıysak da idari para cezalarını uyguluyoruz."

"Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla balık yiyebilirler"

Müsilaj sorunuyla ilgili yürüttükleri çalışmaları da anlatan Karaca, "En başından itibaren denizde, deniz suyundan ve balıktan numuneler gönderdik ve 30 civarında parametreye baktık, balıklarımızda ve deniz suyunda insan sağlığını etkiyecek herhangi bir bulguya rastlamadık. Marmara ve Karadeniz'den de avlanan balıkları yemelerinde herhangi bir problem yok. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla balık yiyebilirler. Aynı zamanda midyeden de numuneler aldık. İzinli alanlardan avlanan midyelerde de herhangi bir problem yok." diye konuştu.

Vira Haber