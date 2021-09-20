İstanbul'un en eski antik liman kenti gün yüzüne çıktı

Yenikapı'daki antik limandan bin yıl daha eski. Avcılar Firüzköy Yarımadası'ndaki arkeolojik kazılarda ortaya çıkan antik liman kenti, tam 2 bin 500 yıl öncesine ait.

"110 METRELİK ANTİK LİMAN YOLU PAZAR YERİNE ÇIKIYOR"

2007 yılından beri uluslararası ekiple yürütülen çalışmalarda bölgede 4 bin 500 yıl öncesine ait çok sayıda antik eşya ve ticaret malzemeleri bulundu. Bölgenin Ege, Akdeniz ve Karadeniz ticaret yolunda önemli rol oynadığı tahmin ediliyor. Çalışmalar hakkında CNN TÜRK'e konuşan Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Haldun Aydıngün, "Çok büyük bir liman kompleksinin çok azını kazmış bulunuyoruz. Fakat tespit ettiğimiz yerlerimiz var. Bu kadar büyük altyapının çok önemli bir ticaret merkezi olduğu için yapıldığını düşünüyoruz. Kalayların bir kısmı da Hitit kapları içindeydi. Bunlar arkeolojide bu bölgede bulunacağı tahmin edilen malzemeler. Bu bölgenin Afganistan ile hatta İngiltere ile ilişkilerini tespit ettik. Günümüzden 3 bin 500 yıl öncesine ait. 110 metre uzunluğunda bir liman yolu da bulunuyor. 110 metre kadar gidiyor sonra tam bir 90 derece dönüp bir havuza ulaşıyor. Havuzun yanında da 40 metreye 40 metre çapında dev bir pazar bölgesi var" dedi.

"ALT YAPININ İKİ TAHTA KAZIK İLE NASIL YAPILDIĞINI DA TESPİT ETTİK"

Antik liman kentinde bulunan liman yolu ve yapım şekli arkeologları heyecanlandırdı. Arkeolog Dr. Alkiviadis Ginalis, "Liman yollarını araştırıyoruz. Roma döneminden Orta Çağ'a doğru limanların nasıl şekillendiğini anlamaya çalışıyoruz. Burada sadece üst yapıyı değil, alt yapının iki tahta kazık ile nasıl yapıldığını da tespit ettik. Sıkı bir şekilde oluşturulmuş seramik ve harç kullanılmış" diye konuştu.

Kazı çalışmalarının sürmesi ile İstanbul'un bilinen en eski antik liman kentinin de diğer komplekslerinin de gün yüzüne çıkması amaçlanıyor.

Kaynak: CNN Türk