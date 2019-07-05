İtalya'da yeni bir kaçak göçmen sorunu

Mediterranea Saving Humans'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Libya cehenneminden 54 insan hayatını kurtardığımız için mutluyuz. Şimdi, hemen güvenli bir limana ihtiyaç var." denildi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise konuya ilişkin gazetecilere yaptığı değerlendirmede, gemisine aldığı kaçak göçmenler için sivil toplum örgütüne "Tunus'a götürün." ifadelerini kullandı.

Salvini, "Mediterranea gemisine alınan kaçak göçmenler, Libya sularında ve mevcut durumda Lampedusa Adası'na nazaran Tunus kıyılarına daha yakında. Eğer sivil toplum kuruluşunun gerçekten kaçak göçmenleri kurtarma yüreği var ise yönünü en yakındaki güvenli limana çevirmeli. Diğer türlü bilmelidir ki İtalya'yı geliş noktası olarak seçen, insan trafiği yapanları önlemek için gerekli tüm prosedürleri aktif duruma geçireceğiz." dedi.

Verilen bilgilerde, Mediterranea gemisindeki kaçak göçmenler arasında 11 kadın ve 4 bebek olduğu, geminin İtalya'ya doğru yol aldığı bildirildi.

İtalya hükümeti, Akdeniz'de kurtardığı kaçak göçmenleri ülkeye getirmeye çalışan sivil toplum kuruluşlarının gemilerine limanlarını kapatma kararı almıştı. Avrupa Birliği ülkelerinden tepki alan karar ile ilgili son kriz Sea Watch adlı Alman sivil toplum kuruluşunun Lampedusa Adası'na getirdiği 55 kaçak göçmende yaşanmıştı.

İtalya hükümeti, 17 gün geminin limana yanaşmasına izin vermemiş, sonrasında Alman gemi kaptanı Carola Rackete'nin inisiyatifiyle kaçak göçmenler karaya çıkartılmıştı. Bu olayda, Almanya ve Fransa hükümetleri, kaçak göçmen karşıtı politikalarından dolayı Salvini'yi eleştirmişti.

Vira Haber