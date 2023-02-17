İTÜ MD'den 'Gençlerimiz Geleceğimizdir' Çağrısı

İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği (İTÜ MD) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Ülke olarak çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Depremde yakınlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.



İyi niyetle alındığını düşündüğümüz; depremzedelerin konaklaması amacıyla, öğrenci yurtlarının boşaltılması ve tamamen online eğitime geçilmesi kararlarının ivedilikle düzeltilmesinin ülkemiz ve geleceğimiz olan öğrencilerimiz için hayati önem taşıdığını düşünüyoruz.



Pandemi döneminde yapılması zorunlu olan kapanmalar ve online eğitimlerin öğrencilerimizin eğitimlerine ve ülkemizin geleceğine ne kadar olumsuz etkileri olabileceğini tüm dünya gibi biz de yaşadık, yaşıyoruz.



Bu süreçte yapılan araştırmalar, uzaktan eğitimin, eğitim kalitesini düşürdüğünü, nitelikli fırsat eşitliğini engelleyerek öğrenciler arasında adaletsizlikler yarattığını ve en önemlisi öğrencilerin sosyal gelişimini olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir.



Tüm Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları birlik olup depremin yarattığı zorlukları aşma gayretinde olduğumuzu görüyoruz. Böylesine kuvvetli bir motivasyonla, birlik beraberlik içinde Öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını da el birliği ile aşmanın yollarını bulacağımıza eminiz.



Ülke olarak içinde bulunduğumuz şartlar göz önüne alındığında tamamen uzaktan eğitim yerine, Hibrit eğitime geçilerek en kısa sürede olağan hayata geçilmesinin bu süreçte yaşanması kaçınılmaz görünen zorlukları en aza düşüreceğine inanıyoruz.



Ülkemiz ve halkımızın bu yaraları en kısa sürede saracağına olan inancımız tamdır."