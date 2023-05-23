İTÜ MTAL, Başarılı Bir Kongreye İmza Attı

İTÜ MTAL, İstanbul Beşiktaş’taki yerleşkesinde 20-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında farklı ülkelerden birçok bilim insanlarının buluştuğu Uluslararası Fen ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresine ev sahipliği yaptı (INCOHIS 2023 Spring). Bu etkinlik, 28 ülkeden 238 yazarın katılımıyla büyük bir başarıyla tamamlandı. Aynı zamanda farklı ülkelerden saygın bilim insanların katıldığı “Teknoloji ve Yaşam” temalı panel, 20.05.2023 Saat 16:00’da canlı katılım ile gerçekleştirilmiştir.

Katılım yapılan ülkelerden bazıları şöyledir; Arnavutluk, Hindistan, Kırgızistan, Kosova, Malezya, Nijerya, Portekiz, Ukrayna.

Kocaeli Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İTÜ MTAL iş birliği ile İTÜ MTAL’im ev sahipliğinde gerçekleştirilen kongre, fen ve sosyal bilimler alanındaki son araştırmaları paylaşmak ve bilim insanları arasında iş birliği ve bilgi paylaşımını teşvik etmek amacıyla düzenlendi. Kongre, disiplinler arası bir ortam sağlayarak bilim insanlarına farklı bakış imkânları sunma ve kritik düşünme becerilerini geliştirme fırsatı verdi.

Kongreye katılan 238 yazar, çeşitli konuları ele alan ortalama 122 bildiri sunumu gerçekleştirdi. İTÜ MTAL’in güzel ortamında gerçekleşen etkinlik, katılımcılar arasında etkileşimi ve bilgi alışverişini teşvik eden bir ortam sunarak bilimsel tartışmaların ve fikir alışverişlerinin önemli bir mekânı oldu.

Vira Haber