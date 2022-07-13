İTÜ MTAL Sınır Tanımayan Çözümlerin olduğu “LIMITLESS MAKERS”’ta

Rotası İTÜ olan ve bugün İTÜ MTAL’de okuyan genç arılar her yerde. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Limitless Makers Programına, %1'lik dilimden 2 aşamalı farklı becerileri ölçen sınavların sonucu Türkiye geneli 50 öğrenci seçiliyor. İTÜ MTAL 9. Sınıf öğrencisi Hatice Şeyma KÖKEN Limitless Makers Programına katılmaya hak kazandı.

Sınır tanımayan çözümlerin parçası olmayı düşünen öğrenciler, İstanbul'da 22 Temmuz-21 Ağustos tarihleri arasındaki programa katılacaklar. Akademik girişimciliğe önem veren ve değişimin anahtarı kendisi olduğuna inanan katılımcılar 21 Temmuz’u sabırsızlıkla bekliyor.

Limitless Makers 14-19 yaş arası gençlerle 21. yüzyıl yetkinliklerinin tartışılıp geliştirileceği dört haftalık eğitim kamp programıdır. Dört hafta boyunca bir yandan akademik girişimciliği keşfederken öte yandan teknik proje üretecekler. Konuşmacı ve eğitmenlerle bir araya gelerek tematik alanlarda hem öğrenecek hem de takım çalışmasını destekleyen etkinliklere katılacaklar. Öğrenciler uzmanlarla sohbet etme imkânı da bulacaklar. Girişimcilik, sistem mühendisliği, yapay zeka ve veri bilimi, yeni nesil teknolojiler ve dijital hizmetler, yenilenebilir enerji, nörobilim ve genetik, havacılık ve uzay teknolojileri gibi katma değeri yüksek konular.



Gençleri Bekleyen Fırsatla

• Teknik girişimin kurulum aşamasının neler olduğu ve değerlendirme parametrelerinin nasıl belirlendiği,

• Akademik girişimci bakış açısı ve araştırma becerisi,

• Fikir üretiminden bilgi üretimine geçişte kullanılacak metodolojiler,

• İlgi ve yeteneklerin fark edilerek bu bağlamda gelecek kariyerlerinin planlanması,

• Alanında başarılı olmuş, yenilikçi teknolojiler üzerine çalışan girişimci ve akademisyenlerle bir araya gelinmesi,

• 21. yüzyıl sorunlarına analitik yaklaşma ve çözüm önerisi getirme becerisinin kazanılması,

• Gelişmekte olan teknolojileri insanlık yararına kullanma becerisi ve bunun için gerekli bakış açısının kazanılması,

• Fikir aşamasından ürün aşamasına proje geliştirme basamaklarının kavranılması,

• Girişimcilik ruhunun önemi ve kazandırdığı bakış açısının çevreye de öğretilmesi için sistem bilgisinin kavranılması,

• Akranlarla etkileşimi destekleyen, sürdürülebilir bir iletişim sisteminin kurulabilmesi.