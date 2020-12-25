İTÜ Öğretim Üyelerinin Antarktika’daki Çalışmalarına TÜBA-GEBİP Ödülü

Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve akademik çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren iki İTÜ’lü bilim insanı Doç. Dr. Burcu Özsoy ile Prof. Dr. Cengiz Yıldırım, Türkiye Bilimler Akademisi 2020 yılı Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne (TÜBA-GEBİP) değer görüldü.

Antarktika’da bulunan Türk Bilim Üssü projesinin koordinasyonunu ve beraberinde kutup bilim programı stratejisinde de ulusal çatı görevini üstlenen Doç. Dr. Burcu Özsoy ve Antarktika üzerine uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış bilimsel makalesi bulunan Prof. Dr. Cengiz Yıldırım bu yıl Konseyce stratejik ve ulusal öncelikli alan olarak belirlenen “Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi” kapsamındaki “TÜBA-GEBİP Kutup Çalışmaları Ödülü”nün sahibi oldu.

İTÜ’lü iki öğretim üyesi ile birlikte, kutup çalışmaları kapsamında, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Didem Özçimen (Biyomühendislik) ve Erciyes Üniversitesi Mehmet Gökhan Halıcı (Biyoloji/Botanik) alanlarında yaptığı çalışmalarıyla bu ödüle değer görülen isimler arasında yer aldı.

Bilim dünyasında özel ve saygın bir konuma sahip olan 2020 yılı TÜBA Uluslararası Akademi, GEBİP ve TESEP ödülleri, bu yıl da Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

Vira Haber