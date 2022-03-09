İzdeniz, Dünya Kadınlar Gününe Özel Körfez Turu Düzenledi



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Dünya Kadınlar Günü programı kapsamında 08 Mart günü İZDENİZ A.Ş. Tarihi Bergama Vapuru’nda “Dünya Kadınlar Gününe Özel Körfez Turu” düzenledi. Saat 14.00 da Üçkuyular İskelesinden hareket eden Tarihi Bergama Vapuru’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği orkestrası ile iki saat boyunca keyifli vakit geçiren kadın misafirlerimiz, Dünya Kadınlar Günü’nde İzmir’i ve Körfez’i tüm güzelliği ile yaşadılar.

DENİZİN İNCİLERİ İZMİR MARİNA’DAN HAREKET ETTİ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Kadın Yelkenciler tarafından toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek için düzenlenen “Denizin İncileri Seyri” İzmir Marina’dan başlayarak, İzmir Körfezi’nde renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu.