İZDENİZ Yaz Seferleri Başlıyor: Yeni Rota Güzelbahçe - Foça

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin beklenen İZDENİZ yaz seferleri, 25 Haziran Cumartesi günü başlıyor.

Genellikle günübirlikçi tatilcilere hizmet veren seferlere bu sene Güzelbahçe – Foça rotası da eklendi. Böylece, İZDENİZ gemileri Karşıyaka - Konak - Mordoğan, Konak - Güzelbahçe - Foça; Karşıyaka - Konak - Urla güzergahlarında hafta sonları ve resmi tatil günlerinde sefer yapacak.

Bu yıl açılan Güzelbahçe - Foça seferi, 1 saat 15 dakika sürecek. Talebe bağlı olarak sefer sayılarının arttırılması bekleniyor.

KALKIŞ VE VARIŞ SAATLERİ

Konak - Güzelbahçe - Foça gemisi, 08.00’de Konak’tan, 08.45’te Güzelbahçe’den kalkıp saat 10.05’de Foça’ya varacak. Dönüşte Foça’dan 19.00’da kalkıp, 20.20’de Güzelbahçe’ye, 21.05’de Konak’a varacak.

Karşıyaka - Konak - Urla gemisi, 08.20’de Karşıyaka’dan, 08.40’da Konak’tan kalkacak; 09.50’de Urla’ya varacak. Dönüşte Urla’dan 19.00’da kalkacak gemi, 20.10’da Konak’ta ve 20.30’da Karşıyaka’da olacak.

Karşıyaka - Konak - Mordoğan gemisi ise 08.10’da Karşıyaka’dan, 08.30’da Konak’tan kalkıp 10.10’da Mordoğan’a varacak. Dönüşte, 19.00’da Mordoğan’dan kalkıp 20.40’ta Konak’a, 21.00’de Karşıyaka’ya varacak.

ÜCRETLER NE KADAR OLACAK?

Ücret tarifesi Karşıyaka - Konak - Mordoğan ve Güzelbahçe - Foça tek gidiş 45 TL, Konak - Foça tek gidiş 50 TL, Karşıyaka - Konak - Urla ücreti tek gidiş 30 TL olarak belirlendi. Seferler, 65 yaş üstü yurttaşlar ve serbest kart sahipleri dahil tüm yolcular için ücretli olacak. 7 yaş altı çocuklar, ebeveyni ile olmak kaydıyla seferlerden ücretsiz faydalanabilecek.