İZDENİZ yönetim sistemleri belgelendirildi

Yıllık ortalama 12 milyon yolcu ve ortalama 750 bin araç taşıyan İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret A.Ş. (İZDENİZ)’nin, hızlı, ekonomik, konforlu ve çevreci hizmet verebilmek için kurduğu yönetim sistemleri, Türk Loydu tarafından denetlenerek belgelendirdi.

Türk Loydu’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı :

“İZDENİZ’in, 8 adet iskelesi, 15 adet hafif yolcu gemisi, 1 adet nostaljik yolcu gemisi, 5 adet araba vapuru ve 4 yolcu motoru ile faaliyet gösterdiği alanlar kapsamında kurduğu yönetim sistemleri; hizmet kalitesine ile çevrenin korunmasına gösterilen özenin uluslararası standartlarda sürekliliğin sağlanmasını ve müşteri geri dönüşlerinin sıkı takibi ile memnuniyetin en üst seviyede tutulmasına devam edebilmesini teminen; ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi standartlarına uygun bulunmuş, denetimleri başarı ile tamamlanmış ve kurumun sertifikaları teslim edilmiştir.

TÜRK LOYDU olarak İZDENİZ ailesine, denetim süreçlerindeki göstermiş oldukları işbirliği ve destek ile sürece katkılarından dolayı teşekkür ederiz” denildi.

Vira Haber