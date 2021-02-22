İzdeniz’de Yeni Düzen Feribot Kullanımını Artırdı

Pandemi döneminde biniş rakamları yüzde 50’den fazla düşen İZDENİZ Genel Müdürlüğü, kullanım sıklığının yoğun olduğu hat ve saat dilimlerini baz alarak yeni bir sefer programı oluşturmuş ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) de onayıyla 1 Şubat’tan itibaren de uygulamaya almıştı. Yeni tarife, özellikle Bostanlı-Üçkuyular hattında hizmet veren arabalı vapur kullanımında önemli ölçüde artış sağladı.

Şubat ayının ilk 15 gününde 34 bin 679 araç taşındı. Ocak ayının ilk yarısında bu rakam 29 bin 5 olarak gerçekleşmişti. Böylece şubatın ilk yarısında arabalı vapuru kullanan araç sayısı, bir önceki ayın aynı dönemine göre yüzde 19,5 artış gösterdi. Öte yandan, “bir günde taşınan en fazla araç sayısı” rekoru da kırıldı. 4 bin 629 olan önceki rekor, 5 Şubat Cuma günü 5 bin 60’a yükseldi. Bostanlı-Üçkuyular feribotları, hafta içi 07.15 – 10.00 ve 15.00 – 20.00 saatleri arasında 15 dakikada bir; diğer saat dilimlerinde ise 20 dakikada bir sefer yapıyor.

YOLCULU SEFERLERDE DURUM

Yeni tarifeye göre, yolu gemileri ise hafta içi mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde 15 dakikada bir sefer yapıyor. Hafta içi 10.50 - 14.30 ve 20.20 - 22.20 saatleri arasında Bostanlı İskelesi’nden Konak İskelesi’ne yapılan yolculu seferlerde ise gemiler önce Karşıyaka İskelesi’ne uğruyor. 20.10 - 22.10 saatleri arasında Bostanlı İskelesi’nden Pasaport ve Alsancak iskelelerine yapılan seferlerde de önce Karşıyaka İskelesi’ne uğranılıyor. Cumartesi/Pazar günleri; Bostanlı İskelesi’nden Konak İskelesi’ne yapılan seferlerde, gemiler önce Karşıyaka İskelesi’ne uğruyor. Ayrıntılı sefer programı ve saatleri, İZDENİZ Genel Müdürlüğü internet sitesinden (www.izdeniz.com.tr) görülebilir.

Vira Haber