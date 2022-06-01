İzmir Körfezi'ndeki Atıklar Toplanıp Ekonomiye Kazandırılacak

Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğündeki projenin protokol imza töreni, İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) yapıldı.

Törende konuşan Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, insanoğlunun hayatın koşuşturmacası içinde yaşadığı çevreyi hızla tükettiğini söyledi.



Fotoğraf: Halil Şahin/AA

Kirlenmeye başlayan çevrenin insanların yaşam standardını ve sonraki nesilleri olumsuz etkilediğini ifade eden Görgülüarslan, "İnsanoğlu kendi sonunu hazırlıyor gibi. Biz böyle olsun istemiyoruz. Buna giden yolda ne yapılabiliriz diye çalışmalar yapıyoruz. Sağlıklı, yaşanabilir bir çevre arzusundayız. Körfez'de su kalitesinin, balık çeşitliliği ve popülasyonun artması arzusundayız. Bu konuda bir dizi çalışmamız var, bu proje de onlardan biri. Hayalet ağların temizlenmesi ve akabinde geri dönüşmesine yönelik bir çalışma." diye konuştu.

Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ruhşan Özdemir Çifçi de İzmir Körfezi'ndeki balıkçı ağları, plastik şişe atıkları gibi denize atılan çeşitli materyallerin kirlilik oluşturduğunu, bu kirliliğin deniz canlılarının yaşam alanlarını kısıtladığını ve denizlerdeki canlı popülasyonunun azalmasına neden olduğunu kaydetti.

Bu proje ile İzmir körfezindeki hayalet ağların temizleneceğini, elde edilen atıkların geri dönüşüme tabi tutulacağını belirten Çiftçi, şunları söyledi:

"Projemizde deniz temizliği üniversitelerimizin gönüllü su altı toplulukları ile Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimleri tarafından gerçekleştirilecek. Amaç, denizdeki kirliliğin azaltılması, deniz canlılarına yaşam alanı oluşturulması ve toplanan ürünlerin geri dönüşümle işlevsel materyaller haline getirilerek döngüsel ekonomiye katkı sağlanmasıdır."

Törende ayrıca, İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Çakan, İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı Alper Tuğbay, Sahil Güvenlik Orta Ege Komutanı Binbaşı Mutlu Çelik, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit de projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Görgülüarslan, İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı Alper Tuğbay, Sahil Güvenlik Orta Ege Komutanı Binbaşı Mutlu Çelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevfik Tansel Tanrıkul, Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Sunlu, EÜ Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Celalettin Aydın, İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Çakan, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Girit, Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Çifçi iş birliği protokolünü imzaladı.

Proje hakkında

İzmir Körfezi'nin balık ağı, plastik gibi kirliliklerden arındırılmasını amaçlayan proje kapsamında, toplanan atıkların geri dönüşüm tesislerinde işleme tabi tutularak doğada çözünebilen materyaller haline getirilmesi hedefleniyor. Altı ay süreli projede körfezde dalışlar yapılacak. İlk dalışların haziran ayının ikinci yarısından sonra yapılması planlanıyor.