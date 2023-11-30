İzmir Ticaret Odası Esnaf İçin 15 Milyon Liralık Destek Sunacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen meclis toplantısında konuşan Özgener, 25 Kasım tarihinde kent genelinde sağanak, fırtına ve deniz taşmasından bazı esnaf ve vatandaşların olumsuz etkilendiğini anımsattı.

Can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyleyen Özgener, vatandaşlara ve oda üyelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Oda bünyesinde kurdukları Afet Yardım Komisyonu ile deniz taşmasının yol açtığı su baskınlarından etkilenen üye iş yerlerinin tespiti, hasar durumları ve yapılacak yardımın koordinasyonu için çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Özgener, şöyle konuştu:

"TOBB'dan destek sağlayabilmek için ivedilikle iletişime geçtik. Bu iletişim sonrasında zor zamanlarımızda maddi manevi yardımlarını bizden hiçbir zaman esirgemeyen Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu üyelerimizin deniz taşmasının yol açtığı su baskınları sebebiyle yaşadığı hasarların karşılanmasında kullanılmak üzere TOBB kaynaklarından odamıza 10 milyon lira yardım sağladı. Buna ilaveten yönetim kurulumuz yapmış olduğu haftalık toplantısında odamız hesaplarından 5 milyon liranın deniz taşmasının yol açtığı su baskınlarından zarar gören üyelerimiz için oluşturduğumuz yardım fonunda kullanılmasına karar verdi. Böylece TOBB'dan gelen yardımla birlikte toplamda 15 milyon liralık bir fon oluşturduk."

Vira Haber