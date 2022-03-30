İzmir'de Deniz Çekildi, Vapur İskelesi Kapatıldı
İzmir Körfezi'nde deniz seviyesindeki çekilme nedeniyle Pasaport İskelesi'nin geçici süreyle hizmet veremeyeceği belirtildi.
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Konuya ilişkin açıklama İZDENİZ'in internet sitesinden yapıldı. Açıklamada, "Tarihi Pasaport İskelesi, deniz suyu seviyesinin yolcu tahliyesine izin vermeyecek kadar düşmesi nedeniyle geçici süre ile kullanıma kapatılmıştır. Bu hattaki seferler program dahilinde Alsancak İskelesi'nden yapılmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık Sahili'nde, deniz suyu yaklaşık 60 santimetre çekilmişti.
Bazı tekne sahipleri, yaşanan doğa olayından zarar gören teknelerini sahile çekti. Suların çekilmesine bağlı olarak sahilde yosunlar ortaya çıktı.
Urla'nın Gülbahçe Mahallesi'ndeki halk plajında da sular çekilmişti.
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Etiketler : izmir, deniz suyu, deniz, çekilme
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