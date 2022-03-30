İzmir'de Deniz Çekildi, Vapur İskelesi Kapatıldı

Konuya ilişkin açıklama İZDENİZ'in internet sitesinden yapıldı.

Açıklamada, "Tarihi Pasaport İskelesi, deniz suyu seviyesinin yolcu tahliyesine izin vermeyecek kadar düşmesi nedeniyle geçici süre ile kullanıma kapatılmıştır. Bu hattaki seferler program dahilinde Alsancak İskelesi'nden yapılmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.