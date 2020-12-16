İzmir'de Deniz Taşmasına Setli Önlem

İzmir'de mevsim normallerinin üzerinde yağan yağmur sel, su baskınlarına neden oldu. Yeni taşkınların olmaması için çalışmalar başladı.

İzmir'in en güzide yeri Karşıyaka, Mavişehir mahallesinde yağmur sonrası bir çok araba denizin taşması sonucu su altında kaldı.

Olası yeni taşkınlar yaşanmasın diye 40 kişiden oluşan çalışma ekibi denizin önüne topraktan set örmeye başladı.

Her sene yaşanan sorunun önüne geçmek için denizin önü 3 kilometre boyunca çamur ve toprakla kapatıldı. Cadde ve sokaklarda da temizlik çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, denizin taşması sonucu su altında kalan araçlar çekiciler yardımıyla bulundukları alanlardan kaldırılıyor.

Vira Haber