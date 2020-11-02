İzmir'de Mucize Kurtuluşlar

Ege Denizi’nde meydana gelen depremin en fazla zarar verdiği bölge olan İzmir’in Bayraklı ilçesinde göçen binaların enkazlarında yaşam kurtarma savaşı devam ediyor. Uzmanların kritik saatler olarak adlandırdığı zaman dilimine yaklaşılırken, enkazlardan art arda mucize kurtuluş haberleri geliyor.

5 bine yakın arama kurtarma personeli ve gönüllüsünün katıldığı arama kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar 109 kişi sağ olarak enkazdan çıkartılırken, 65’inci saatte 4 yaşındaki Elif Perinçek’in enkazdan sağ olarak kurtarılması bütün ülkeye moral verdi. Annesi ve kardeşleri ile birlikte enkaz altında kalan Elif’in, anne ve kardeşleri de kendisi gibi sağ bir şekilde kurtarılmış, ancak abisi 7 yaşındaki Umut hayatını kaybetmişti.

Elif’in yerini saptadıktan sonra çalışmalarını yoğunlaştıran arama kurtarma ekipleri, bir yandan da Elif’i sakinleştirmek ve ona moral vermek için çaba harcadı. Elif'in enkaz alanında büyük sevinç yaşayan anneannesi, "Çok mutluyum, Allah razı olsun. Elif'e kavuştum, annesi de kardeşleri de kavuşacak. Dualarım kabul oldu" dedi.

Depremin ardından 58’inci saatte kurtarılan İdil Şirin’in ilk sözleri "itfaiye amca kardeşimden ses alamıyorum öldü" demek oldu. İlk isteği su olan İdil 3 saatlik çalışma sonrası ölen kardeşi İpek ile birlikte çıkarıldı. Çalışmalara katılan ve İdil'le yaklaşık 3 saat boyunca yanında durarak konuşan Balıkesir İtfaiye ve Arama kurtarma ekibi grup amiri Bahadır Kuş ise İdil'i uyutmamak için uzun çaba sarf etti. Kuş, İdil ile 3 saat boyunca tünelde kaldı. İdil'i enkazdan çıkaran Kuş daha sonra baygınlık geçirdi. Uzun süre baş aşağı durarak konuşan Kuş, ekiplerin yardımı ile enkaz alanından çıkarıldı.

Vira Haber