İzmir'de Sağanak Sonrası Denizde Renk Değişimleri Görüldü

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle işe gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ana arterler ve caddelerde oluşan su birikintileri trafikte aksamalara neden oldu.

İtfaiye ve polis ekiplerinin su baskınlarına karşı bazı noktalarda tedbir aldığı görüldü.

Sağanağın ardından çamurlu suyun deniz akması sonucu İzmir Körfezi'nin bazı bölümlerinde renk değişimi yaşandı.

DOLU DA ETKİLİ OLDU

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre son 24 saatte Urla ilçesi Uzunkuyu mevkisine 48,7 kilogram, Güzelyalı semtine 46,1 kilogram, Menderes ilçesine 21,2 kilogram ve Çeşme ilçesine 7 kilogram yağış düştü.

Öte yandan Urla ilçesi Zeytinler ve Uzunkuyu mevkilerinde kısa süreli dolu da etkili oldu.

Sağanak yağışın kıyı kesimlerinde bugün de ara ara kuvvetli şekilde devam edeceği, su baskını ve sel gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Kentte geçen yıl bugün etkili olan sağanak, çok sayıda su baskınına yol açmıştı.

