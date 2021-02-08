İzmir'de Şiddetli Rüzgar Nedeniyle Gemi Seferleri İptal Edildi
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklama ile olumsuz hava koşulları nedeniyle gemi seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZDENİZ’den yapılan açıklama ile saat 13.00’ten itibaren gemi seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklama:
Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle saat 13.00'ten itibaren İZDENİZ gemi seferleri iptal edilmiştir. Rüzgar hızının normale dönmesiyle birlikte seferler yeniden normal seyrine dönecektir.
Vira Haber
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Etiketler : izmir, rüzgar, deniz ulaşımı
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