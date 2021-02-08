İzmir'de Şiddetli Rüzgar Nedeniyle Gemi Seferleri İptal Edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZDENİZ’den yapılan açıklama ile saat 13.00’ten itibaren gemi seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklama:

Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle saat 13.00'ten itibaren İZDENİZ gemi seferleri iptal edilmiştir. Rüzgar hızının normale dönmesiyle birlikte seferler yeniden normal seyrine dönecektir.

Vira Haber