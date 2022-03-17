İzmir'e Deniz Taksi Geliyor!

Büyükşehir Belediyesi Körfez'de 'taksi taşımacılığı' için önemli bir adım attı. Edinilen bilgiye göre detayları şekillendirilen proje önce İZDENİZ'in pilot uygulamasıyla suya inecek! İZDENİZ başlangıç olarak bünyesindeki deniz taşıtlarıyla pilot uygulamaya başlayacak.

Körfez'in iki yakasında hizmet verecek uygulamada talebe göre taşıt sayısı da artırılacak.

Öte yandan konuyla ilgili Büyükşehir Meclisi'nin bugün yapılacak mart ayı ikinci oturumu gündemine de önemli bir madde geldi. Deniz taksi hizmeti vermek isteyen özel işletmeciler için yetki belgesi ve çalışma ruhsatlarına dair detayların görüşmesi konusu gündemde yer aldı.

İlgili maddede, "İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, Deniz Taksi hizmeti verecek olan taşımacıların Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alacağı "Deniz Taksi Taşımacılığı Yetki Belgesi"nin (10 yıl süreli) "10.000,00-TL" ile her bir Deniz Taksi için düzenlenecek olan "Deniz Taksi Çalışma Ruhsatı"nın (1 Yıl Süreli) "500,00-TL" olacak şekilde ilk müracaat ve yenileme işlemlerinde tahsil edilebilmesi hususlarının görüşülmesi. (Ulaşım Dai.Bşk.652437)" ifadelerine yer verildi.