İzmir'li Dalgıçlar AA'yı Kutladı

İzmir'in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, Anadolu Ajansının (AA) 98'inci kuruluş yıl dönümünü, su altında pankart açarak kutladı.

Karaburun Dalış Merkezi'ndeki dalış eğitmenleri Hamdullah Aras, Tunahan Karataş, Olcay Aksungar ve Emre Çakar, İzmir'de 1970'li yıllardan bu yana iki yaka arasında yolcu taşımacılığı yapan ve 2 yıl önce su altı canlılığının artırılması ve dalış turizminde kullanılmak üzere batırılan 9 Eylül Vapuru'na dalış gerçekleştirdi.

Dalgıçlar, denizin 32 metre derinliğinde "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıldönümünü kutlarız" yazılı pankart açtı.

Dalgıçlardan Hamdullah Aras, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansının, o günden bu yana ilkeli habercilik anlayışıyla hareket ettiğini söyledi.

Yapılan haberlerdeki emeğin farkında olduklarını vurgulayan Aras, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, özellikle sunduğu haberlerle turizm sektörüne çok ciddi katkı sağlıyor. Bizim bölgemiz de dalış turizmi açısından çok zengin bir bölge. Özellikle 2 yıl önce batırılan Alaybey ve 9 Eylül vapurlarıyla bölgemiz dalış turizmi açısından çok zenginleşti. Biz de 9 Eylül Vapuru batığının bulunduğu bölgede dalış gerçekleştirerek Anadolu Ajansının 98. yılını suyun altında kutlamak istedik. Yaptıkları güzel haberler için tüm ajans çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Vira Haber