İzmit İskelesi'ne Deniz Otobüsü Çarptı
Dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle deniz otobüsü, İzmit 1 Mart İskelesi'ne çarptı. İskele tadilata alındı, seferler aksadı.
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Kocaeli'de dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle Ahmet Kaptan isimli deniz otobüsü İzmit 1 Mart Vapur İskelesi'ne çarptı. Çarpmanın etkisiyle deniz otobüsü ve iskelede hasar meydana geldi. Olay sonrası iskele kapatılarak tadilata alındı. Bugün de iskelenin kapalı kalacağı ve İzmit uğramalı seferlerin yapılamayacağı açıklandı.
SEFERLER YAPILMAYACAK
Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından, "İzmit 1 Mart Vapur İskelesi'nde meydana gelen teknik bir problem nedeniyle 14.10.2020 Çarşamba günü İzmit uğramalı deniz ulaşım seferlerimiz yapılamayacaktır" denildi.
Vira Haber
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Etiketler : izmit, kocaeli, 1 mart iskelesi, deniz otobüsü
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