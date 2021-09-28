İzmit Kent Konseyi’nden müsilaj konferansı
İzmit Kent Konseyi ev sahipliğinde Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilaj konusunda konferans vermek için İzmit’e geliyor
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Geçtiğimiz aylarda büyük bir kabus olan ve tamamen temizlenmesi için aylardır mücadele edilen müsilaj, İzmit’te yeniden gündeme gelecek. Marmara Denizi’ni de tehdit eden müsilaj konusunda konferans vermek üzere Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, İzmit Kent Konseyinin davetlisi olarak Kocaeli'ne gelecek.
1 Ekim Cuma günü saat 14: 30’da İzmit Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek olan konferans, Belsa Plaza A Blok Kat:9 -Turuncu Salonda yapılacak. Etkinliğe, Kocaeli’de bulunan akademik meslek odaları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD, Kocaeli Kent ve İlçeleri Kent Konseyi Başkanlıkları, sivil toplum kuruluşları davet edilecek.
Vira Haber
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Etiketler : müsilaj, marmara denizi, izmit
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