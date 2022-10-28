İzmit Körfezi Kahverengiye Döndü

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki marina bölgesinde yaşanan alg patlaması nedeniyle kıyıya yakın alanda denizin rengi değişti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, geçen haftadan sonra ani sıcaklığın artmasıyla denizde renk değişiminin meydana geldiğini belirterek, "Her ilkbahar ve sonbaharda yaşadığımız alg patlaması, her yerde olduğu gibi Marmara ve Karadeniz'de de olabiliyor. Bu, doğal bir süreç." dedi.

Alg çoğalmasıyla deniz renginin kahverengiye dönmesi, havadan görüntülendi.