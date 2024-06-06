İzmit Körfezi'nde Balıkçılığı Desteklemek İçin Önemli Proje

İzmit Körfezi’nin korunması ve su kalitesinin arttırılması kapsamında önemli çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nde deniz yaşamını korumak ve geliştirmek amacıyla başlatılan yapay resif projesinin startını Gebze’den verdi. Buna göre Kocaeli’de balık popülasyonunun artırılması ve küçük ölçekli balıkçılığın desteklenmesi amacıyla tasarlanan yapay resifler Gebze Eskihisar Balıkçı Barınağı önünde suya bırakıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, doğal deniz yaşamını korumak ve çoğaltmak için Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ile bir çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda Gebze Eskihisar Sahili’nde belirlenen noktaya canlı çeşitliliğini artırması ve nesli tehlike altındaki türlerin korunmasına katkı sunması amacıyla deniz şartlarına dayanıklı olacak şekilde 100 adet beton bloktan oluşan ve yaklaşık ağırlığı 1.5-1.7 ton arasında değişen yapay resifler denizle buluşturuldu. Yapay resifler sayesinde İzmit Körfezi’nde deniz yaşamının daha da zenginleşmesi ve balıkçılık potansiyelinin artması amaçlanıyor.

Projenin ilk resifleri Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katıldığı törenle denize bırakıldı. Gebze Eskihisar Balıkçı Barınağı önünde gerçekleşen denize yapay resif bırakma törenine Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Su Kaynakları Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Mustafa Sarı, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve Eskihisar balıkçı esnafı katıldı.



“Deniz ekosistemini güçlendireceğiz”

Körfez’in yeniden hayat bulması için çalıştıklarını belirten Başkan Büyükakın, “1.5 ve 1.7 ton arasında değişen yapay resifleri üniversite hocalarımızın belirlediği alanlara bırakacağız. Marmara Denizinin ekosisteminin korunması için birçok çalışmayı aynı anda yürütüyoruz. Körfez’in en uç noktasında bir arıtma çalışmamız var. Denizdeki 8,5 milyon ton çamurun çıkarılması için ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Şuna kadar 500 bin metreküplük çamur deniz ekosisteminden alındı” dedi. İlk etapta 1000 metreküplük çamur alınacağını ve ondan sondaki yıllarda da bunun devam edeceğini belirten Büyükakın, bunun deniz ekosistemini güçlendireceğini ve özellikle müsilaj ve benzeri diğer problemlerle ilgili Marmara denizinin yeniden hayat bulacağını söyledi.



"Yüzde 73 ileri biyolojik arıtma tesisi yapıyoruz"

ODTÜ ile dijital Marmara denizinin dijital ikizinin yapma çalışmalarının olduğunu belirten Büyükakın, “Marmara Denizi’nde müsilaj ile karşılaştığımızda oradaki kirliliğin had safhaya geldiğini anladık. Şu anda Marmara Denizi eylem planı var ve bakanlık tarafından takip ediliyor. Evsel atık suların temizlenmesi, arıtılması ve ondan sonra denize bırakılması hayati bir önem arz ediyor. Çünkü Marmara denizinde 4,5 milyon metreküplük evsel atık su deşarjı var. Maalesef bu evsel atık suların yüzde 53’ü sadece ön arıtmayla denize bırakılıyor. Ön arıtmayla denize bırakmak demek, kaba pisliği kenarda tutup, suyunu salmak demek. Bu da azot ve fosforla deniz ekosistemini kirletmek demek. Ekosistemden evsel atık suların içinden azotu aldığınızda biyolojik arıtma yapmış olursunuz. Beraberinde fosfor da aldığınızda bunu adı ileri biyolojik arıtma olur. Biz Kocaeli’de yüzde 73 ileri biyolojik arıtma yapıyoruz. Yüzde yüzü biyolojik, yüzde 73’ü ileri biyolojik seviyede. İnşallah bu seviyeyi yüzde yüze ulaştırmak için yatırım projelerimizi devam ettiriyoruz” diye konuştu. Marmara’nın tamamında aynı oranların yakalanması gerektiğini söyleyen Başkan Büyükakın, “Maalesef oranların yüzde 53’ü sadece ön arıtma ile ilgili. Yüzde 53’ün yüzde 97’si maalesef İstanbul’dan kaynaklanıyor. Henüz orada sonuç alınmış değil. ‘Marmara hepimizin diye’ herkes söylüyor. Gerçek manada dokunuşları Kocaeli’den biz yapıyoruz. Biz burayı temizliyoruz ama diğer taraflar temizlenmedikçe Marmara’nın temizlenmesi mümkün olmuyor” dedi.



42 bin yavru balık denize salındı

Balıklandırma projesinin devam ettiğini belirten Başkan Büyükakın, “Şuana kadar 42 bin adet özel yetiştirilmiş Kalkan, Çupra ve Levrek’i çeşitli noktalardan denize bıraktık. Bu yapay resif projesi de bu ekosistemi bilimsel olarak teşvik edecek. Bizimle birlikte iş birliği yapan kurum, kuruluş ve odalara teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan Büyükşehir aynı saatlerde, çevre bilincini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Başiskele ilçesinde çevre yürüyüşü ve deniz kıyı temizliği gerçekleştirdi.

Vira Haber