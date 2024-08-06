İzmit Körfezi'nde Deniz Ekosistemi Hayat Buluyor

Böylece Körfez’in güzellikleri tanınırken, deniz ekosistemi bilinci de artıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nin deniz suyu kalitesine olan etkilerini izleyebilmek ve buna yönelik güncel veri sağlayabilmek amacı ile 2007 yılından bu yana "İzmit Körfezi Su Kalitesinin ve Karasal Girdilerin İzlenmesi ve Kirliliğin Önlenmesine Yönelik Önerilerin Geliştirilmesi" projesini TÜBİTAK-MAM ile birlikte yürütüyor. Proje kapsamında İzmit Körfezi'nde bulunan 6 deniz istasyonundan 4 mevsim örnekler alınıyor. Ayrıca İzmit Körfezi'ne dökülen 12 derenin de su kalitesini belirleyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametreler "Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği" çerçevesinde belirleniyor. Bu kapsamda TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine ait araştırma gemisi İzmit Körfezinden örnekler alıyor.

TÜBİTAK MAM tarafından yürütülen söz konusu projeyle İzmit Körfezi'nden elde edilen veriler bütünleşik su kalitesi değerlendirme çalışmalarına nitelikli veri altlığı oluşturuyor. TÜBİTAK MAM heyeti, her yıl düzenli olarak elde edilen sonuçları Büyükşehir Belediyesi'ne bildiriliyor. TÜBİTAK MAM Deniz Araştırmaları ve Teknolojileri Araştırma Grubu Lideri İbrahim Tan, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte yapılan çalışmaları anlattı. Tan, "2007 yılından bu yana Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte başladığımız çalışmalara devam ediyoruz. Projenin ilk kurgusunda 12 istasyon ve bütün derelerle ve önündeki etki alanlarıyla başladık. Projeyi 2014 yılında optimize ettik. Şu anda İzmit Körfezi’nde 6 nokta ve 12 dereyi izliyoruz. Tabii burada Büyükşehir Belediyesi’nin uzmanlarıyla beraber örnekleme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Kendileri derelerden örnekleri kurumumuza getiriyor. Bizler de besin tuzu analizi ve karbon gibi inorganik kirleticilerin çalışmalarını yapıyoruz" dedi.



"Yapılan çalışmalarla farkındalık kazandırdık"

İzmit Körfezi'nde nüfus ve liman aktivitelerinin yüksek olduğunu söyleyen Tan, bölgeyi örneklemenin ve kontrol altında tutmanın öneminden bahsetti. Tan, "Yaklaşık 15-16 yıldır oluşan bir veri setimiz var. Bu veri setinin olması çok kıymetli. Hem önlemlerin alınması hem de ileriye yönelik kararların verilmesine Büyükşehir ile ortaklaşa çalışarak, çözüm önerileri geliştiriyoruz. Körfez'de irili ufaklı dereler mevcut. Buralardaki kirleticilerin kontrol altına alınması oldukça önemli. Belediyemizle birlikte burada inorganik kirleticilerin yanı sıra deniz çöpleri gibi nehirlerden kaynaklanan çöplerin engellenmesi yönünde de çalışmalarımız oluyor" ifadelerini kullandı.

Tan, sözlerine şöyle devam etti:

"Yapılan çalışmalarla farkındalık kazandırdık. Farkındalık arttıkça alınan önlemlerin de derecesi yükseliyor. Diğer yandan ne kadar önlem alınsa da burada limanların ve nüfusun çok olması sadece karadaki noktasal kaynakların engellemesiyle yetmiyor. Bireylerin de bu konuda ortak hareket etmesi ve bu bilinç düzeyine sahip olması gerekiyor"

Vira Haber