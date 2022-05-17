İzmit Körfezi'nde Denizi Kirleten Gemi, Havadan Yapılan Denetimde Tespit Edildi
İzmit Körfezi'nde denizi kirleten gemi, deniz uçağıyla yapılan denetimde tespit edildi. Gemiyle ilgili işlem başlatıldı.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nde deniz uçağıyla denetim yaptı.
Denetimde, Yalova Tersaneler bölgesi açıklarında bir geminin denizi kirlettiği görüldü.
'Jabrayil Dovlatzadeh' isimli tankerin yağ-yakıt kirliliğine sebebiyet verdiği kamera kayıtlarıyla tespit edildi. Yetkisi gereği durum Sahil Güvenlik Bot 17 Komutanlığı'na iletildi.
Denizi kirleten gemiyle ilgili işlem başlatıldığı öğrenildi.
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Etiketler : izmit körfezi, çevre kirliliği, deniz uçağı, deniz, kirlilik
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