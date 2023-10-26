İzmit Körfezi’ndeki Denizanası Kümelenmelerinin Nedeni Ne?

İzmit Körfezi'nin bazı yerlerinde, rüzgar ve akıntının da etkisiyle deniz anası yoğunluğu yaşanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, AA muhabirine, İzmit Körfezi'nde ilk kez deniz anası görülmediğini söyledi.

Mevsim geçişleri, ilkbahar ve sonbaharlarda deniz anasına Körfez'de rastlandığını belirten Önem, "Bu deniz ekosistemi içinde normal bir süreç. Bir istila değil. İstila demek farklı bir türün gelip farklı ekosistemde yerleşmesi ve çoğalmasıyla gelişen bir durum. İzmit Körfezi'nde yaşadığımız; daha önce İstanbul Boğazı'nda, Karadeniz'de ve Marmara'da sürekli olarak bu tür çoğalma durumları meydana gelmektedir. Bunun doğal bir süreç olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Önem, Körfez'de ekiplerin saha çalışması yaptığını dile getirerek, 2007 yılından bu yana da TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ile bilimsel incelemeler yürütüldüğünü kaydetti.

Su kalitesi ve biyoçeşitliliğin sürekli izlendiğini aktaran Önem, "Hem havadan deniz uçağımız hem de teknelerden ekiplerimiz Körfez'deki durumu inceliyor. İzmit Körfezi'ni 3 boğuma ayırırsak en doğu kısımda çoğalmaya bu aşamada rast geliyoruz. Özellikle marina önlerinde ve Derince ilçesinin iç kısımlarındaki birkaç lokasyonda bu çoğalmaları görüyoruz. Bunlar rüzgar ve denizdeki akıntıların etkisiyle bir araya geliyor ve çoğunluk olarak gözüküyor." ifadesini kullandı.

Önem, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortaklığında hayata geçirilen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti" projesi kapsamında, İzmit Körfezi'nin doğu yakasından başlanarak dip çamuru temizliği yapıldığını anlatarak, "Türkiye'nin en büyük çevre projesi. Bu çamuru çekerken biyolojik çeşitliliği görmek açısından da İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi ile çalışıyoruz. Hem biyoçeşitliliği izliyoruz hem de su ekosistemini izliyoruz. Burada da herhangi bir sorun yok. Bu tür; mevcut denizlerimizde görülen bir tür, farklı tür değil, istila değil, herhangi bir tehlike durumu söz konusu değil." diye konuştu.

Vira Haber