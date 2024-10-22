İzmit Körfezi'ne 6 Bin Balık Daha Salınacak
İzmit Körfezi'ne 24 Ekim'de 6 bin balık salınacak.
A+A-
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'ndeki balık popülasyonunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Körfez'de dip çamuru temizliği yapan, arıtma tesisleriyle İzmit Körfezi’ne arıtılmadan bir damla atık su bırakmayan Büyükşehir, 24 Ekim Perşembe günü Gebze Eskihisar Sahilinde balık salımı gerçekleştirecek. İzmit Körfezi'ne 42 bin balık salan Büyükşehir, 24 Ekim'de 6 bin balık daha salacak. Büyükşehir, Kirazdere’ye de 8 bin kırmızı benekli alabalık bırakmıştı.
Saat 10.30'da başlayacak programda Büyükşehir, toplamda 6 bin çupra, levrek ve kalkanı İzmit Körfezi'ne bırakacak. Büyükşehir, bu programla birlikte toplamda 48 bin balığı İzmit Körfeziyle buluşturmuş olacak.
Vira Haber
Bu haber toplam 98 defa okunmuştur
Etiketler : İzmit Körfezi, Balık, Kocaeli
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.