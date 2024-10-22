İzmit Körfezi'ne 6 Bin Balık Daha Salınacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'ndeki balık popülasyonunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Körfez'de dip çamuru temizliği yapan, arıtma tesisleriyle İzmit Körfezi’ne arıtılmadan bir damla atık su bırakmayan Büyükşehir, 24 Ekim Perşembe günü Gebze Eskihisar Sahilinde balık salımı gerçekleştirecek. İzmit Körfezi'ne 42 bin balık salan Büyükşehir, 24 Ekim'de 6 bin balık daha salacak. Büyükşehir, Kirazdere’ye de 8 bin kırmızı benekli alabalık bırakmıştı.

Saat 10.30'da başlayacak programda Büyükşehir, toplamda 6 bin çupra, levrek ve kalkanı İzmit Körfezi'ne bırakacak. Büyükşehir, bu programla birlikte toplamda 48 bin balığı İzmit Körfeziyle buluşturmuş olacak.

Vira Haber