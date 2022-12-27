İzmit Körfezi'ni Kirleten Gemiye 3,5 Milyon Lira Ceza Kesildi
Kocaeli'de İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 492 bin 858 lira ceza uygulandı.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince, İzmit Körfezi'nde denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde, Ukrayna bandıralı "LIME" adlı kuru yük gemisinin denizi kirlettiği belirlendi. Gemiye 3 milyon 492 bin 858 lira ceza kesildi.
Gemi etrafında önlem alan ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı.
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Etiketler : izmit körfezi, deniz, kirlilik, ceza
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