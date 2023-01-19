İzmit Körfezi'ni kirleten iki gemiye 44,6 milyon lira ceza kesildi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Körfez ilçesinde bir limanda demirli "Atacama" isimli gemiden petrol türevi yağ sızdığı belirlendi.

Gemiye, 30 milyon 232 bin 716 lira ceza kesildi. Geminin etrafında önlem alan ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı.

Öte yandan deniz uçağıyla yapılan denetimlerde, "AMO" isimli kuru yük gemisinin İzmit Körfezi'nde petrol türevi kirliliğe sebep olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından gemiye, 14 milyon 409 bin 865 lira para cezası uygulandı

Vira Haber