İznik Gölü Rengi Alg Patlamasıyla Turkuaza Döndü
Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından Bursa'daki İznik Gölü, alg patlaması nedeniyle turkuaz görünüme kavuştu.
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Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 5'inci büyük doğal gölü olan yaklaşık 300 kilometrekarelik İznik Gölü, son günlerde oluşan turkuaz rengiyle dikkati çekiyor.
Turkuaz rengin, mevsimsel sıcaklığa bağlı gölün dip kısmında yeteri kadar oksijen bulunmaması nedeniyle buradaki alg tabakasının su yüzeyine çıkmasıyla oluştuğu belirtildi.
Vira Haber
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Etiketler : İznik Gölü, Alg Patlaması
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