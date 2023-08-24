İznik Gölü Rengi Alg Patlamasıyla Turkuaza Döndü

Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 5'inci büyük doğal gölü olan yaklaşık 300 kilometrekarelik İznik Gölü, son günlerde oluşan turkuaz rengiyle dikkati çekiyor.

Turkuaz rengin, mevsimsel sıcaklığa bağlı gölün dip kısmında yeteri kadar oksijen bulunmaması nedeniyle buradaki alg tabakasının su yüzeyine çıkmasıyla oluştuğu belirtildi.

Vira Haber