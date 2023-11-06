İztuzu Sahilinde 35 Bin Caretta Caretta Mavi Sularla Buluştu

İztuzu Plajı'nda mayıs ve haziranda başlayan döngü sonrası yumurtadan çıkan yavru ceratta carettalar denizle buluştu.

Avrupa'nın en iyi caretta caretta koruma ve yuvalama alanlarından biri olan İztuzu sahili yakınında yer alan DEKAMER, 2008'den bu yana sahilde korumu çalışması yaparken Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaralı bulunan deniz kaplumbağalarının da tedavisini yürütüyor.

Hastane ortamının sağlandığı merkezde kaplumbağalar, özenle tedavi ediliyor.

DEKAMER görevlilerince İztuzu'nda çeşitli önlemler alınıyor. Yumurtlama ve yavru çıkışlarının yaşandığı dönemde sahilde gece boyu tutulan nöbetle koruma çalışması yürütülüyor.

Caretta carettaların en önemli yumurtlama alanları arasında yer alan plajda, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezince (DEKAMER) çeşitli önlemler alınırken görevliler de sahili gözetim altında tuttu.

"Yuva sayısı neredeyse üç katına ulaştı"

DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine, bu yıl İztuzu sahilinde yavru çıkışında büyük artış gerçekleştiğini söyledi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destekleriyle İztuzu sahilindeki popülasyonda iki katına çıkan bir koruma çalışması sağlandığını belirten Kaska, "Bu yıl sahilde 745 yuvamız oldu. Bu yuvalardan çıkan 35 bin civarındaki yavruyu da denize göndermiş olduk." dedi.

Kaska, İztuzu Plajı'nda "koruma kullanma dengesi" kapsamında yapılan çalışmalarla kumsaldaki caretta carettaların çiftleşme ve yuvalama alanlarında önemli seviyede artış yaşandığını dile getirdi.

Yuva sayısının bölgede uzun yıllar önce 200, 300 civarında olduğunu hatırlatan Kaska, "Şimdi ise neredeyse üç katına ulaştı. Bu da devletimizin o yıllardan bu yıla kadar koruma çalışmalarını devamlı bir şekilde yapıldığının ve koruma önlemlerinin de alındığının göstergesi. Bu yıl adeta bir hasat mevsimi yaşandığı bir dönem. Dolayısıyla Türkiye hem değerlerine hem de canlılarını en iyi şekilde koruduğunu bütün dünyaya bu şekilde gösteriyor." diye konuştu.

DEKAMER'e dünyadan birçok ziyaretçi geldiğini aktaran Kaska, ziyaretçilere Türkiye'deki koruma çalışmalarını gösterirken ülke tanıtımını yaptıklarını kaydetti.

Yakup Kaska, şu ana kadar 350 civarında deniz kaplumbağasını tedavi ederek doğaya gönderdiklerini, 7 kaplumbağanın ise merkezde tedavisinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

Vira Haber