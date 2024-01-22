Jandarma Balık Avcılarını Hem Denetledi Hem De Bilgilendirdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca, Söke ilçesinde bulunan Devlet Avlağı 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında, Bafa gölü ve Menderes Nehri Kafa Bölgesi mevkilerinde balık avcılığı yapan kişiler 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında kanuna aykırı avlanma durumuna karşı kontrol edildi. Yapılan kontrollerde vatandaşlar ilgili kanunlar ve güncel idari para cezaları hakkında bilgilendirildi.

Vira Haber