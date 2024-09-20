Jandarma Çevre Kirliliğine Karşı Vatandaşları Bilgilendirdi
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak adına vatandaşları bilgilendirdi.
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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca, Maden İlçe Jandarma Komutanlığı Gezin Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Plajköyde ikamet eden ve Hazar Gölü kıyı şeridinden geçici konaklama, piknik gibi şekillerle faydalanan vatandaşlara yönelik insan kaynaklı çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre temizliği bilincinin arttırılması, kapsamında bilgilendirmelerde bulunuldu.
Çalışmaların devam edeceği kaydedildi.
Vira Haber
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Etiketler : Jandarma, Çevre Kirliliği, Jandarma
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