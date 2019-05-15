Jandarma ekipleri balık nöbetinde

Van İl Jandarma Komutanlığının karadan, gölden ve havadan aldığı tedbirler sayesinde inci kefalinin göç yolculuğu devam ediyor. İnci kefali balığının göç yolculuğundaki en büyük düşmanı olan kaçak avcılar için Van İl Jandarma Komutanlığı, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda çalışmalarına devam ediyor.

Erciş İlçe Jandarma Komutanlığına ekipler ve Bot Tim Komutanlığı, başarılı bir operasyona daha imza attı. Erciş ilçesine bağlı Kasımbağı ve Çelebibağı bölgesinde yapılan denetimlerde, kaçak olarak avlanmış 500 kilogram inci kefali balığı ile 300 metre uzunluğunda manyat ağı ele geçiren jandarma ekipleri, kaçak avlanan 2 kişiyi de kıskıvrak yakaladı. Jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen balık ve ağlar tarım ve orman müdürlüğüne teslim edilirken, yakalanan 2 şahsa ise 6 bin 540 TL idari para cezası uygulandı.

Vira Haber