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Jandarma Küçük Balık Avlayan 7 Kişiye 18 Bin Lira Ceza Kesti

Jandarma Küçük Balık Avlayan 7 Kişiye 18 Bin Lira Ceza Kesti

Denizli İl Jandarma Komutanlıgi Çevre Koruma Timleri ile Honaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin Akbaj Barajında gerçekleştirdikleri denetimde, küçük balık avlarken yakalanan 7 kişiye 18 bin lira ceza kesildi.

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Denizli İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timleri, Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Akbaş Barajının kıyısında oltayla balık avlayan 7 kişiyi fark etti. Tutulan balıkları inceleyen ekipler, yaptıkları ölçümlerde, balıkların 40 santimden küçük olmaması gerekirken, 15- 20 santim boyunda olduğunu saptadı. Balıklardan canlı olanlar ise tekrardan doğal yaşam alanına tekrardan bırakıldı. Yaklaşık 20 adet ölü balığaimha edilmek üzere el koyuldu. 7 kişi'Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet' suçundan kişi başı 2 bin 600TL lira olmak üzere toplamda 18 bin 200TL idari para cezası uygulandı.

Vira Haber

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