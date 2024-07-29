Jandarma Küçük Balık Avlayan 7 Kişiye 18 Bin Lira Ceza Kesti
Denizli İl Jandarma Komutanlıgi Çevre Koruma Timleri ile Honaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin Akbaj Barajında gerçekleştirdikleri denetimde, küçük balık avlarken yakalanan 7 kişiye 18 bin lira ceza kesildi.
A+A-
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timleri, Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Akbaş Barajının kıyısında oltayla balık avlayan 7 kişiyi fark etti. Tutulan balıkları inceleyen ekipler, yaptıkları ölçümlerde, balıkların 40 santimden küçük olmaması gerekirken, 15- 20 santim boyunda olduğunu saptadı. Balıklardan canlı olanlar ise tekrardan doğal yaşam alanına tekrardan bırakıldı. Yaklaşık 20 adet ölü balığaimha edilmek üzere el koyuldu. 7 kişi'Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet' suçundan kişi başı 2 bin 600TL lira olmak üzere toplamda 18 bin 200TL idari para cezası uygulandı.
Vira Haber
Bu haber toplam 61 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.