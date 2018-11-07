Japonya, İran'dan petrol ithalatına yeniden başlıyor

Japon şirketlerin ABD yaptırımları nedeniyle İran'dan petrol sevkiyatlarını askıya aldığını hatırlatan Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko, yaptırımlardan muafiyet alınması sonucunda şirketlerin Tahran'dan petrol ithalatına yeniden başlamayı planladıklarını duyurdu.

Her şirketin konuyla ilgili kendi kararını vereceğini belirten Seko, "Bu muafiyet kararına dayanarak, şirketler büyük olasılıkla İran'dan ham petrol ithalatına yeniden başlayacak" dedi.

Japon bakan, ülkesinin İran'dan petrol ithalatının miktarı hakkında ise bilgi vermekten kaçındı.

Öte yandan Japonya'nın en büyük enerji şirketlerinden JXTG Nippon Petrol ve Enerji Şirketi, tedarikçilerin çeşitlendirilmesi ve ekonomik verimlilik açısından İran'dan ithalata yeniden başlamayı düşündüklerini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

ABD, 5 Kasım itibarıyla devreye giren yaptırım paketinin ikinci aşaması kapsamında 50 İran bankası ile 700'den fazla şirket ve kişiyi yaptırım listesine eklemişti.

ABD yönetimi, Türkiye, Güney Kore, İtalya, Yunanistan, Çin, Tayvan, Hindistan ve Japonya'nın en az 180 gün daha İran ile ticaret yapmasına izin verdiklerini belirtmişti.

Yaptırımlardan muafiyet elde edebilmek için uzun süre ABD'li yetkililerle görüşmelerini sürdüren Japonya, haziran ayında İran'dan günlük 183 bin varil petrol ithal ederken eylülde bu rakamı 43 bin varile kadar düşürmüştü. Japonya, ekimde İran'dan petrol sevkiyatlarını tamamen durdurmuştu.

Vira Haber