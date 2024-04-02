Japonya’da 5.9 Büyüklüğünde Deprem
Japonya’nın Iwate eyaletinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Japonya’nın Iwate eyaletinde yer alan Kuji şehrinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Kuji şehrinin 7 kilometre güneybatısında yaklaşık 73 kilometre derinlikte olduğu aktarıldı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, mal ve can kaybı bildirilmedi.
Vira Haber
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