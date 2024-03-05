Japonya’da Balıkçı Gemisi Battı: 1 Ölü

Orkinos avı için Güney Amerika’ya gitmek üzere Japonya’dan ayrılan bir balıkçı gemisinin motoru Japonya’nın başkenti Tokyo’nun güneyinde bulunan Kozushima adası açıklarında bozuldu. Yan yatan 56 metrelik gemi şiddetli dalgalar nedeniyle saatlerce sürüklendikten sonra battı. Geminin güvertesinde toplananlar sahil güvenlik helikopteri tarafından kurtarıldı. Japon Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada 24 kişinin kurtarıldığı, 1 kişinin de cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

Gemide 5 Japon ve 20 Endonezyalının bulunduğu açıklandı.

Vira Haber