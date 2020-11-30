Japonya'da Balıkçı Teknesi ile Kargo Gemisi Çatıştı: 1 ölü
Japonya’nın doğusundaki İbaraki eyaletinde balıkçı teknesinin kargo gemisiyle çatışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
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Japonya Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamaya göre, İbaraki’nin Mito kentindeki Kaşima Limanı açıklarında balıkçı teknesinin kargo gemisine çarptığı ihbarı alındı.
Yerel saatle 05.35’teki ihbar sonrası olay yerine intikal eden güvenlik ekipleri, tekne batmadan içindeki 12 kişiyi kurtardı.
Hastaneye sevk edilen 5 kişiden biri müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Vira Haber
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Etiketler : japonya, ibaraki, deniz kazaları
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