Japonya'daki Jebi Tayfunu'nda bilanço ağır

Japonya'yı vuran Jebi Tayfunu'nda 11 kişi öldü ve 300'den fazla kişi yaralandı. Kansai Uluslararası Havalimanı'nda yaklaşık 3 bin yolcu mahsur kaldı. Mahsur yolcuların tahliyesi halen devam ederken, havalimanının ne zaman yolcu trafiğine açılacağı bilinmiyor.

Japonya'yı dün vuran ve hayatı felç eden Jebi Tayfunu'nun ülkeyi terk etmesinin ardından, afetin bilançosu netleşmeye başladı. Tayfunda 11 kişinin hayatını kaybederken, 300'den fazla kişi de yaralandı.

Havalimanı sular altında kaldı

Ülke ulaşımında ana bağlantı noktalarından biri konumunda bulunan Kansai Havalimanı'nda pistler fırtınanın getirdiği dalgalarla sular altında kalırken, havalimanı dün akşamdan itibaren ulaşıma kapatıldı.

Yakıt tankeri köprüye çarptı

Şiddetli rüzgarlar nedeniyle kontrolden çıkan bir yakıt tankeri, havalimanını Osaka'daki Izumisano şehrine bağlayan köprüye çarptı. On bir mürettebat bulunan gemide şans eseri yaralanan olmadı.

Binlerce yolcu havalimanında mahsur kaldı

Kaza, havalimanına giden karayolu ve demiryolu bağlantılarını keserken, binlerce yolcu geceyi havalimanında geçirmek zorunda kaldı. Bu sabah, tayfunun etkisini azaltmasıyla birlikte başlatılan kurtarma operasyonlarıyla, geceyi havalimanında geçiren 3 bin yolcu feribotlarla karaya taşınmaya başlandı. Çarşamba öğle saatlerinde otobüslerin de havalimanından karaya yolcu taşımaya başladığı açıklandı.

Başbakan Shinzo Abe'nin, hükümet yetkililerine, havalimanında mahsur kalan yolcuları kurtarmak ve havalimanını yeniden kullanıma açmaya yönelik çabalara destek için ellerinden geleni yapmaları talimatı verdiği bildirildi.

Havalimanı kısmen su altında

Hava trafiğine halen kapalı olan havalimanında, bazı bölümlerde halen elektrik bulunmuyor. Su basan tesisler nedeniyle, uçak trafiğine ne zaman yeniden açılacağı henüz bilinmiyor.

Çeyrek yüz yılın en büyüğü

Çeyrek yüz yılda Japonya'yı vuran en şiddetli tayfun olan Jebi Tayfunu nedeniyle büyük maddi hasar da meydana geldi. Birçok araç devrildi, evlerin çatıları uçtu. Jebi ayrıca geniş alanlarda sel felaketleri ile gelgitlere neden oldu.

100 araç yandı

Ülkenin Hyogo bölgesinde, yaklaşık 100 araba yandı. Deniz suyunun akülerle tepkimeye girdiğine inanan yetkililer, olayla ilgili detaylı soruşturma yürütüyor.

Hayat normale dönüyor

Jebi ulaşım bağlantılarına büyük zararlar vermesine rağmen, birçok hızlı tren servisi yeniden yapılmaya başlandı. Bazı trenlerde kısıtlı gecikmeler yaşanmaya devam ediyor.

Vira Haber