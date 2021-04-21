Kabinede Mini Revizyon: 3 Yeni Bakan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinede değişiklik yapan atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alınarak yerine AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş atandı. Pekcan, eşinin şirketinden bakanlığa dezenfektan alımı nedeniyle gündeme gelmiş, bakanlıktan yapılan açıklamayla iddialar doğrulanmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak ise AK Parti MKYK üyesi Derya Yanık görevlendirildi. Vedat Bilgin de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na getirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iki bakanlığa ayrılmadan önce bakanlık görevini Zehra Zümrüt Selçuk yürütüyordu.

Vira Haber