Kaçak Avcılara Geçit Yok: Gölköy'den Metrelerce Kaçak Ağ Çıkarıldı

Bolu'nun içme suyu kaynakları arasında yer alan Gölköy Baraj Gölü'nde Valilik tarafından alınan kararla gölün 1,5 kilometrelik bölümünde balık tutulmasına izin verildiği duyurulmuştu. Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gölde denetimlerini sürdürüyor. Ekipler tarafından tekneyle gölde yapılan aramalarda metrelerce kaçak ağ bulundu. Yasadışı avcılık faaliyeti gösteren avcılar tarafından göle atılan ağlar, tekne yardımıyla gölden çıkarıldı. Yaklaşık 100 metre uzunluğunda olduğu tespit edildi. Ekiplerin gölde yapılan kaçak avcılığa karşı mücadelesinin devam edeceği öğrenildi.

Vira Haber