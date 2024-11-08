Kaçak Avlanılan 151 Kilogram Sazana El Konuldu

Eğirdir ve Yalvaç ilçelerinde yasa dışı balık taşımacılığı yapıldığı yönünde dün gelen ihbarı değerlendiren ekipler harekete geçti. Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Yalvaç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Eğirdir İlçe Jandarma Bot Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla Yalvaç ilçesinde yapılan yol kontrolünde, durdurulan bir araçta yapılan aramada 69 kilogramı yasal boy sınırlarının altında olan toplam 151 kilogram sazan balığı ele geçirildi. Yapılan incelemede menşei belge olmadan taşındığı tespit edilen balıklara 1380 sayılı su ürünleri kanunu kapsamında el konuldu. Araç sahibine idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, doğayı koruma ve sürdürülebilir balıkçılığı destekleme amacıyla bu tür denetimlerin sıklaşarak devam edeceğini belirtti.

Vira Haber