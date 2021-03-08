Kaçak Avlanılan 2 Ton Canlı Balık Suya Bırakıldı

Büyükçekmece Gölü'nde yasa dışı ticari balık avcılığı yapanlara karşı denetim ve kontroller yapıldı.

Denetimlerde, kullanımı yasak istihsal av malzemeleri olarak sahipli 2 bin 950 metre uzatma misina ağ ile sahipsiz 15 bin 500 metre misina ağ olmak üzere toplam 18 bin 450 metre misina ağına el konuldu.

Ağlar içerisinde bulunan ve canlı oldukları tespit edilen 2 tonu aşkın muhtelif balık, tekrar doğal yaşam alanları olan iç sulara bırakıldı.

7 KİŞİYE TOPLAM 34 BİN 584 TL İDARİ PARA CEZASI

El konulan istihsal av malzemeleri, mülkiyeti kamuya geçirilmesi için Arnavutköy İlçe Müdürlüğü deposuna yediemin olarak kaldırıldı. Denetim kapsamında, 7 kişiye toplam 34 bin 584 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimlere, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Büyükçekmece İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlileri, sivil toplum örgütü olarak İstanbul Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Derneği ekipleri katıldı.

Vira Haber