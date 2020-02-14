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Kaçamadan yakalandılar

Kaçamadan yakalandılar

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 44 düzensiz göçmen yakalandı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, gelen ihbar üzerine Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sivrice Burnu açıklarında bir lastik botu durdurdu.

Botta bulunan 42 Afganistan, 1 Angola ve 1 Senegal uyruklu 44  göçmen kıyaya çıkarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Vira Haber

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