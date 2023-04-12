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Kadıköy Önlerinde Arızalanan Yük Gemisi Kurtarıldı

Kadıköy Önlerinde Arızalanan Yük Gemisi Kurtarıldı

Fenerbahçe önlerinde dümen arızası yaşayan 193 metre boyundaki dökme yük gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak emniyetle demirletildi.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe önlerinde dümen arızası yaşayan PHONEIX DAWN isimli 193 metre boyundaki dökme yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız ve Kurtarma-6 römorkörümüz refakatinde Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" ifadeleri kullanıldı.

Vira Haber

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