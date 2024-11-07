Kadıköy’de 1 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabaha karşı saat 04.00 sıralarında devriye görevi sırasında Kadıköy ilçesi İskele Sahilinde kıyıdan bir minibüse deniz canlısı yüklendiğini tespit etti. Şüpheli araca yaklaşan polis, E.O. ile beraberindeki H.A. isimli 2 kuşkulunun yasadışı midye avcılığı yaptığını belirledi. Minibüste ve kıyıda yapılan incelemelerde 1 ton midye ele geçirildi.

Gözaltına alınan kaçak midye avcılarına “1380 Sayılı” yasak yerde midye avcılığı yapmak suçundan toplam 52 bin 484 lira para cezası kesildi. 50 çuval içinde ele geçirilen 1 ton civarındaki midyenin tekrar canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılması için denize geri döküldüğü belirtildi.

Vira Haber