Kadın Briç Milli Takımımız Gümüş Tacını Taktı

Aslı Acar, Berrak Erkan, Hatice Özgür, İrem Özbay, Özlem Kandolu, Tuna Elmas ve Takım Kaptanı Gökhan Yılmaz’ dan oluşan tecrübeli Milli Takımımız, 24 ülke milli takımının katılmaya hak kazandığı Dünya Şampiyonası’nda, tüm grup maçlarını açık ara farkla kazandı ve Dünya ikincisi olarak ülkemize gümüş madalyayı getirdi.

Turkon Line, Türkiye Briç Federasyonunu tüm kategorilerde Milli Takımlar sponsoru olarak desteklemektedir. Başarı rotasını istikrarlı bir şekilde sürdüren Kadın Milli Takımımızın üyelerinden Hatice Özgür ve Dilek Yavaş, 2023 Avrupa Kadın Çiftler Şampiyonası’nda Avrupa Şampiyonu oldu. Berrak Erkan -Aslı Acar ve Hatice Özgür- Dilek Yavaş'tan oluşan takım ise Avrupa üçüncüsü oldu.

31 Temmuz 2023 tarihinde ise Hollanda Veldhoven’da düzenlenen 18. Dünya Gençler Şampiyonası’nda Genç Briç Milli Takımlarımızdan U26 Milli Takımımız (Hamza Çoban-Metecan Kalaycı, Hakan Kuşçu-Tuğrul Utku Sarı, Muhammed Furkan Eker- Barkın Gülez) BAM Turnuvası’nda üçüncülük madalyası kazanırken, U31 Milli Takımımız (Merih Dikbaş- Yiğit Başbuğ, Levent Nedim İnan- Cem Yiğit Ağa, Onur Akbıyık- Fatih Aydın) aynı turnuvada beşinci oldu.

Briç sporunun geleceğine yön veren milli takımlarımızın bu başarıları, briç sporuna olan ilgiyi arttıracaktır. Bilgi, konsantrasyon ve istatistiği bir arada barındıran briç sporunun yaygınlaşmasını ve hak ettiği yeri almasını hedefleyen Türkiye Briç Federasyonu ile Turkon Line’ın iş birliği Türkiye'nin briçte büyümesine ve öncü ülkelerden biri olmasına katkı sağlamaktadır.

Vira Haber